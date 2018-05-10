Валерий Газзаев: "Заболотный в сборной? Модель современного форварда изменилась"

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев накануне объявления расширенного состава национальной команды на чемпионат мира 2018 года высказал мнение об игре форварда "Зенита" Антона Заболотного и нападающего ЦСКА Федора Чалова в весенней части чемпионата России.

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым в пятницу, 11 мая, объявит расширенный список футболистов, которые будут готовиться к домашнему мировому первенству.

– Нападающий "Зенита" Заболотный забил ноль голов в 2018 году. Правильно ли это – брать такого форварда на ЧМ-2018?

– Опять-таки мое личное мнение. Считаю, что модель современного форварда изменилась. Это должен быть подвижный игрок, действующий по всему фронту атаки. Скоростной, с высоким индивидуальным мастерством и техникой, способный создать численное преимущество в нападении за счет дриблинга. Так действуют Бензема, Криштиану, Салах, Фирмину, Мане, Месси, Суарес, Неймар, Мбаппе, Кавани – это я беру, конечно, лучшие примеры. А форварды, которые встали впереди и стоят, навязывая борьбу, на мой взгляд, в современном футболе не актуальны. Я вам высказал свою позицию. Но у каждого тренера свой вкус.

– Следует ли рассмотреть вариант приглашения Чалова, который много забивает во второй половине весны?

– Когда Чалов только начал играть за ЦСКА, еще при Леониде Слуцком, уже было видно, что у парня есть хорошие качества. Задача тренера – их раскрыть за счет доверия и игровой практики. Хет-трик "Арсеналу" – отлично, хотя это все-таки немножко другой "Арсенал" (смеется). Но мы увидели жажду забить. Это самое ценное качество для форварда. Есть умение, есть голевое чутье – осталось получить доверие. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым //

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