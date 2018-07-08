Валерий Газзаев: "Россия ни в чем не уступила Хорватии. Мы – футбольная страна!"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен: Россия ни в чем не уступила Хорватии (2:2, пенальти – 3:4) в четвертьфинале чемпионата мира.

– Прежде всего, я хочу поздравить всю нашу сборную, тренерский штаб с прекрасным выступлением на чемпионате мира! Мы попали в восьмерку лучших команд планеты, это очень большое достижение! – сказал Газзаев.

– Что помешало выйти в четвертьфинал? Невезение?

– Сегодня мы увидели абсолютно равные команды на поле. Россия ни в чем не уступила Хорватии. Равные были шансы на итоговую победу. Просто сегодня удача была на стороне соперника. Вот и все. Так бывает. Фортуна улыбнулась хорватам. По игровым качествам, самоотдаче, голевым моментам они нас не превзошли. Наши ребята сражались за российский футбол, за страну! Было видно, что это не просто команда, а единый коллектив, нацеленный на достижение самых высоких результатов.

- На что была способна эта сборная?

– Мы могли пройти хорватов, могли вообще стать призерами чемпионата мира, если бы удача улыбнулась нам. Не нужно расстраиваться. Во-первых, Россия провела лучший чемпионат мира в истории. Вообще за всю историю! Мы показали всему миру, что мы футбольная страна. Создали мощнейшую инфраструктуру, серьезнейший задел для будущих побед. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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