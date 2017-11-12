В "Лужниках" заявили, что решение по задержке болельщиков принимали власти города

Директор по коммуникациям и продвижению "Лужников" Артур Селищев сообщил, что решение по задержке болельщиков на верхнем ярусе стадиона после контрольного матча между сборными России и Аргентины (0:1) принималось городскими властями. Представитель арены предположил, что это было связано с загруженностью транспортной инфраструктуры.

Напомним, что матч Россия – Аргентина стал первым на "Лужниках" после масштабной реконструкции к ЧМ-2018. На встрече был установлен рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды – на игре присутствовали 78 750 зрителей. После завершения игры часть зрителей не выпускали со стадиона более 40 минут. Некоторые болельщики не могли покинуть территорию "Лужников" около 2 часов - им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

- Что касается выхода, решение принимает не площадка, - цитирует ТАСС Селищева. - Когда у нас проходит собственное мероприятие, мы все согласовываем с ГУВД и сами принимаем решения при определенном количестве зрителей. Вчера решение оставить людей на трибунах принимали городские департаменты, в чью зону компетенции это входит. Думаю, что у них начался перегруз на транспортной инфраструктуре, поэтому было принято такое решение.

Формально, это тестовый матч, он для того и проводится, чтобы понять, где "узкое горлышко". Я говорю не только о выходе людей, но и о том, что нехорошо на стадионе. Уверен, что примут решение, как все исправить, варианты есть, решения по эвакуации принимают специалисты. Но то, что за 15 минут ее можно провести, это правда - в случае чего за 15 минут вся чаша будет свободна, это позволяет сделать вся конфигурация.

У нас стадион стал современным, а все, что вокруг, например, транспортная инфраструктура, осталось старым. Сейчас главный вопрос состыковать современные решения стадиона со всем, что находится вокруг.

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