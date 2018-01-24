16:44 | Футбол — Сборная России

УЕФА сделал замену украденной у Быстрова медали Евро-2008

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УЕФА передал и.о. президента РФС Александру Алаеву замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова, сообщает Твиттер национальной команды. В ближайшее время 33-летний хавбек, в настоящее время выступающий за "Тосно", получит награду.

Напомним, на Евро-2008 Быстров принял участие в матчах группового турнира против Испании (1:4) и Швеции (2:0). Сборная под руководством Гуса Хиддинка дошла до 1/2 финала турнира, где уступила будущим победителям испанцам (0:3).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Во-во! Дзюба, хорош медали воровать! Бомж медальный.

17:32

Семь ветров

Ух как, у Дзюбы медаль с Чемпионата Европы появилась в кладовке для трофеев

17:27

shpasic

а некоторые утверждали, что на Евро-2008 никаких бронзовых медалей не было.

17:06

Бармалей3000

Жаль!!! Еще одна эпоха футболистов ушла!

17:02

usuns

недолго медальку носить! щас они там для начала разберутся с ЧМ18, потом поглубже копнут - отберут медали за евро 08, а потом и яшина эксгумируют - 100% чёта принимал!

16:47