УЕФА сделал замену украденной у Быстрова медали Евро-2008

УЕФА передал и.о. президента РФС Александру Алаеву замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова, сообщает Твиттер национальной команды. В ближайшее время 33-летний хавбек, в настоящее время выступающий за "Тосно", получит награду.
Напомним, на Евро-2008 Быстров принял участие в матчах группового турнира против Испании (1:4) и Швеции (2:0). Сборная под руководством Гуса Хиддинка дошла до 1/2 финала турнира, где уступила будущим победителям испанцам (0:3).
УЕФА подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у экс-полузащитника @TeamRussia Владимира Быстрова и передал ее временно исполняющему обязанности президента РФС Александр Алаеву.– Сборная России (@TeamRussia) 24 января 2018 г.
Скоро награда вновь найдет своего героя! pic.twitter.com/hd74491sYo
- Гус Хиддинк
- Владимир Быстров
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
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- Александр Алаев
баламошка
Во-во! Дзюба, хорош медали воровать! Бомж медальный.
17:32
Семь ветров
Ух как, у Дзюбы медаль с Чемпионата Европы появилась в кладовке для трофеев
17:27
shpasic
а некоторые утверждали, что на Евро-2008 никаких бронзовых медалей не было.
17:06
Бармалей3000
Жаль!!! Еще одна эпоха футболистов ушла!
17:02
usuns
недолго медальку носить! щас они там для начала разберутся с ЧМ18, потом поглубже копнут - отберут медали за евро 08, а потом и яшина эксгумируют - 100% чёта принимал!
16:47