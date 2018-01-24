УЕФА сделал замену украденной у Быстрова медали Евро-2008

УЕФА передал и.о. президента РФС Александру Алаеву замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова, сообщает Твиттер национальной команды. В ближайшее время 33-летний хавбек, в настоящее время выступающий за "Тосно", получит награду.

Напомним, на Евро-2008 Быстров принял участие в матчах группового турнира против Испании (1:4) и Швеции (2:0). Сборная под руководством Гуса Хиддинка дошла до 1/2 финала турнира, где уступила будущим победителям испанцам (0:3).