У Турции, Франции и Хорватии есть обязательства сыграть со сборной России

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборные Турции, Франции и Хорватии имеют обязательство провести по контрольному матчу со сборной России. Национальная команда уже встречалась с турками в августе в Анталье (0:0), с французами – в марте в Сен-Дени (2:4), с хорватами – в ноябре в Ростове-на-Дону (1:3).

– Есть обязательство у турецкой сборной сыграть с нами еще одну игру, у хорватской, у французской, – сказал в эфире программы "Спортивный вопрос" на "Матч ТВ" Мутко. – В ближайшие 10 днем проведем встречу с итальянской федерацией по поводу проведения контрольного матча. В ноябре проведем игры со сборными Румынии и Катара, в следующем году у нас тоже неплохие перспективы.

Это не товарищеские игры, а контрольные – они сродни официальным. Нравится это кому-то или нет, но 38-е место в рейтинге ФИФА, хоть он и субъективный, нас совсем не устраивает. У нас сложная ситуация с подбором спарринг-партнеров, но в целом мы смотрим на нее с оптимизмом.