Станислав Черчесов: "Во втором тайме не собирались раскрываться"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Швеции (0:2) в матче Лиги наций отметил, что команда во втором тайме сыграла лучше. По его словам, соперник показал компактную игру в обороне, с которой не смогли справиться не только россияне.

- За счет чего сборная пыталась отыграться? Складывалось впечатление, что грузили на Дзюбу всю игру.

- В первом тайме Полоз играл не случайно. Рассчитывали, что шведы пойдут в атаку, ведь они должны были побеждать. Хотели выходить в быстрые контратаки, не вышло. Во втором тайме не собирались раскрываться. Тайм этот, кстати, нам лучше удался. Если бы до 70-75 минуты сохранялся счет 1:0, мы бы не бросались вперед, 2:0 сложно отыгрывать. Дзюба умеет цепляться за мяч, а шведы играют компактно, нет пространства между линиями. Сложно проходить, не только мы с этим столкнулись. (Дмитрий Зеленов)