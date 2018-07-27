Станислав Черчесов: "Рад, что мы продолжим работу со сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен продлением контракта с национальной командой. Специалист отметил, что после чемпионата мира национальная сборная высоко подняла планку уровня игры.

– Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе "2+2 года", – цитирует Черчесова официальный сайт РФС. – Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством.

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. Под его руководством россияне пробились в четвертьфинал ЧМ-2018. ФИФА номинировала его на звание тренера года.