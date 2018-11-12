Станислав Черчесов: "Погода в Германии ощутимо лучше, там будет комфортнее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после первой тренировки перед матчами с Германией (15 ноября, Лейпциг) и Швецией (20 ноября, Сольна) рассказал о подготовке команды и оценил состав сборной Германии.

– Такая погода вносит коррективы в тренировочный процесс?

– В тренировочный процесс – нет, но вносит коррективы в форму. По сравнению с двумя предыдущими сборами изменений мы не делали, но какие-то выводы тут тоже делаем. Тем более, УЕФА отнял у нас один день подготовки. Стараемся выделенное нам время использовать по-максимуму.

– Изучали состав сборной Германии? Кто для сборной представляет наибольшую опасность?

– Мы смотрим, у них тоже есть вопросы, один нападающий травму получил. У каждой команды так бывает. Понятно, что обойму их игроков мы знаем, собираем информацию, проанализируем их матчи последние вместе с футболистами. Посидим, посмотрим, день у нас есть. Погода там ощутимо лучше, там будет в этом плане намного комфортнее. (Александр Рогулев)