Станислав Черчесов: "На ЧМ-2018 сборная России не сделала ничего особенного"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о выступлении команды на ЧМ-2018. Команда дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.

- Невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали, - цитируют Черчесова "РИА Новости". - Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте. По факту правы и те, и другие. Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати – выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали.

Сегодня главному тренеру сборной России исполнилось 55 лет.