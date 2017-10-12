Станислав Черчесов: "Мы в сборной России делаем шпагат сразу во все стороны"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе РФС подчеркнул, что команде многое не удалось осуществить из того, что планировалось, в контрольных матчах против Кореи (4:2) и Ирана (1:1). Он также добавил, что важно показывать уровень футболистов зрителям и специалистам, чтобы все понимали, почему на поле выходит тот или иной игрок.

– Что касается матчей, мы играли с участниками чемпионата мира-2018. Понятно, что у этих команд разные стили, но они похожи по характеру, – отметил Черчесов. – И в первой, и во второй игре нам удались определенные вещи. Но и не удалось многое из того, что планировалось. Потому что мы делаем шпагат сразу во все стороны. Появляются новые футболисты – мы их вписываем в игру. При этом и результат надо давать, и игру соответствующую показывать. Мы небольшие любители больших перемен в играх, но так как все-таки у нас идет подготовка и появляются новые имена, нам надо на многих игроков посмотреть "вживую".

Понятно, что тренерский штаб чаще и глубже рассматривает игроков, мы их каждый день на тренировках видим. А вот и зрителям, и специалистам тоже надо давать понять, почему играет тот или иной футболист.

Да, игрок может проявлять себя в клубе, но мы прежде всего оцениваем его в сборной. Поэтому и Фернандесу даем играть, и Рауша вписываем, и Кузяев играет, и Заболотный потихоньку выходит, и Миранчуки.