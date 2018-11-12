Станислав Черчесов: "Может, Германия завидует, что у нас Путин есть, а у них нет?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что в Германии могут завидовать тому, что у России есть Владимир Путин. По мнению специалиста, Президент страны изменил футбол в стране.

- Путин - наш лидер, и свою работу выполняет блестяще, - приводит Bild слова Черчесова. - Он был на наших матчах во время чемпионата мира-2018, мы говорили по телефону время от времени. После турнира он нас в Кремль позвал. Очень сильный человек. Может, в Германии ревнуют, что у нас он есть, а у них нет? Владимир Путин изменил футбол в стране. Мы теперь в центре внимания, у нас есть большие стадионы и много болельщиков. На матч молодежных сборных в Нижнем Новгороде недавно пришли 38 тысяч болельщиков.