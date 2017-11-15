Стадион "Санкт-Петербург" зрители покинули за семь минут

Твиттер стадиона "Санкт-Петербург" показал трибуны через семь минут после финального свистка в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3). За это время все болельщики успели покинуть арену. Эту игру посетили 45 486 зрителей.
Напомним, после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), который прошел в "Лужниках", болельщики долгое время не могли покинуть стадион, а возле арены образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".
Матч Россия – Аргентина стал первым на "Лужниках" после масштабной реконструкции к ЧМ-2018. На встрече был установлен рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды – на игре присутствовали 78 750 зрителей.
Стадион "Санкт-Петербург" через семь минут после финального свистка. #РоссияИспания pic.twitter.com/YOjMXoKxLs– "Санкт-Петербург" (@spb_stadium) 14 ноября 2017 г.
Kanidzha
Кто то с секундомером стоял))))))) именно за семь!!!! Не за 6м.55с ни за 7м 34с а за семь!!!!)))))
00:50
Zlodey54
Да просто в Москве это первый матч, плюс випы - которым "расчищали" путь.. В Питере тоже поначалу было некомфортно - например открытие КК при пустых трибунах, а болельщике "на досмотре".. Но сейчас уже все отлажено - процесс отрегулирован! Думаю в Лужниках тоже все ок будет.
00:46
kaduly
Вышел со стадиона прошол по аллее,сел на автобус,доехал до метро,уже лежу в постеле все налажено до противного
00:43
Thomas_Boy_
За семь минут? А чего так? Могли бы хоть игру посмотреть.
00:43
Petcampos
Ха! И чё?! Лужники тоже можно опустошить за 7 минут. Дальше как толпой управлять в единственный вход в метро с 3-мя дверьми?!
00:40
PvsZ
Пощёчина московским ментам, застрявшим в 90-х годах, от культурной столицы.Нет, ну организация массовых мероприятий в Луже - это полное дерьмо, правда. Я в 2007 году ездил в Москву на концерт Металлики, публика была более чем мирная, никакими правонарушениями даже не пахло, так ведь нет, тот же самый коридор из злобных конных ментов до самого входа в метро. Только что дубинками не подгоняли.
00:38