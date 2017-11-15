Смолов сравнялся с Дзюбой по голам за сборную

Нападающий Федор Смолов оформил дубль в матче против сборной Испании и довел количество голов за сборную России до 11 (в 28 встречах). Такое же количество мячей в играх за национальную команду записали Сергей Сальников (20 игр) и Артем Дзюба (22). Из продолжающих выступление на высшем уровне футболистов больше Дзюбы и Смолова забил только Александр Кокорин – 12.

Из давно не вызывавшихся в сборную футболистов чаще отличались Роман Павлюченко (20), Андрей Аршавин (17) и Дмитрий Сычев (15). (Кирилл БУРДАКОВ)