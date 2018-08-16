Сергей Ребров о пенальти Смолова: "Забил - король, нет - будь готов компенсировать всей стране моральный ущерб"

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо", экс-футболист "Рубина" Сергей Ребров сравнил нереализованный послематчевый пенальти Федора Смолова в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (0:0, по пенальти - 3:4) и реализованный 11-метровый Артема Милевского в матче 1/8 финала ЧМ-2008 Швейцария - Украина (0:0, по пенальти - 0:3).

– Что вы почувствовали после того, как дебютант сборной Артем Милевский удивил Цубербюллера "паненкой"?

– Если у человека есть уверенность делать такие вещи в самый важный момент, значит, он – молодец. Но только при условии, что мяч оказывается в сетке. Забил – король, нет – будь готов компенсировать моральный ущерб всей стране. Это когда миллионы людей, перед которыми ты несешь ответственность, будут в унисон обвинять тебя в том, что ты пренебрег их чувствами. Как это, к слову, случилось на ЧМ-2018 с Федором Смоловым, - цитирует специалиста "Команда №1".