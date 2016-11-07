Сборная России вылетела в Катар

Сборная России из аэропорта "Шереметьево" отправилась в Доху на контрольный матч с Катаром. Игра состоится 10 ноября. Вылет самолета национальной команды был запланирован на 10.30 по московскому времени, но был отложен из-за тяжелых метеоусловий. Перед взлетом самолет был обработан антиобледенителем. Вылет состоялся в 11.50.

Напомним, что в воскресенье поздно вечером стало известно об изменениях в составе сборной России на игры с Катаром и Румынией (15 ноября в Грозном).

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