Сборная России вылетела в Катар

Сборная России из аэропорта "Шереметьево" отправилась в Доху на контрольный матч с Катаром. Игра состоится 10 ноября. Вылет самолета национальной команды был запланирован на 10.30 по московскому времени, но был отложен из-за тяжелых метеоусловий. Перед взлетом самолет был обработан антиобледенителем. Вылет состоялся в 11.50.
Напомним, что в воскресенье поздно вечером стало известно об изменениях в составе сборной России на игры с Катаром и Румынией (15 ноября в Грозном).
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Очень скоро @TeamRussia вылетает в Доху, где сыграет контрольный матч с Катаром! Следите за Твиттером @TeamRussia #КатарРоссия #ОднаКоманда pic.twitter.com/i54DOlpwW1– Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2016 г.
Через несколько минут @TeamRussia вылетает в Доху на контрольный матч против Катара! Все уже в самолете! #КатарРоссия #ОднаКоманда pic.twitter.com/iZ2qn03lLX– Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2016 г.
Идет подготовка к взлету: самолет обрабатывают антиобледенителем pic.twitter.com/BAgS5QGFbr– Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2016 г.
Сосед дворовского тренера
сбродная России вылетела............ Данной инфы хватит с лихвой, безо--всяких дополнений и уточнений.
12:18