11:51 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России вылетела в Катар

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Сборная России из аэропорта "Шереметьево" отправилась в Доху на контрольный матч с Катаром. Игра состоится 10 ноября. Вылет самолета национальной команды был запланирован на 10.30 по московскому времени, но был отложен из-за тяжелых метеоусловий. Перед взлетом самолет был обработан антиобледенителем. Вылет состоялся в 11.50.

Напомним, что в воскресенье поздно вечером стало известно об изменениях в составе сборной России на игры с Катаром и Румынией (15 ноября в Грозном).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сосед дворовского тренера

сбродная России вылетела............ Данной инфы хватит с лихвой, безо--всяких дополнений и уточнений.

12:18

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