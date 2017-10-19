Сборная России поздравила Габулова с 34-летием

Сборная России​ в Твиттере поздравила с днем рождения вратаря национальной команды и тульского "Арсенала" Владимира Габулова. Сегодня, 19 октября, голкиперу исполняется 34 года.

- Поздравляем голкипера сборной России Владимира Габулова с днем рождения! Успехов во всем, - говорится в поздравлении.

Отметим, что вратарь делит звание самого возрастного игрока национальной команды из вызванных на октябрьские матчи с Кореей (4:2) и Ираном (1:1) с Юрием Жирковым, которому 34 года исполнилось 20 августа.

Габулов выступает за сборную России с 2007 года. За это время он провел 10 матчей. В последний раз он выходил на поле в марте 2013 года в товарищеском матче против Бразилии (1:1).