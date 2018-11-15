Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку накануне матча с Германией

Сборная России обратилась к болельщикам накануне товарищеского матча с командой Германии. Игра пройдет 15-го ноября в Лейпциге. Начало - 22:45.

- Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч! Огромное спасибо вам за поддержку: мы её чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!

Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы - команда! Спасибо вам за все!, - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч!

Огромное спасибо вам за поддержку: мы её чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!

Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы - команда! Спасибо вам за всё! pic.twitter.com/P4FQfrD5bV – Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.

Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

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