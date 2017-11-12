Сборная Испании вылетела в Санкт-Петербург на матч с Россией

Сборная Испании в Твиттере сообщила о вылете команды в Санкт-Петербург на контрольный матч с Россией. Подопечные Хулена Лопетеги отправились на встречу с командой Станислава Черчесова из Малаги, где в товарищеской игре разгромили Коста-Рику (5:0).

- Курс на Петербург. Спасибо за поддержку, Малага, - говорится в сообщении.

Напомним, матч Россия - Испания состоится в Санкт-Петербурге. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.