Ромащенко объяснил, почему Широков и Дзюба стали лидерами в 30 лет

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, как нападающий Артем Дзюба стал лидером национальной команды.

- Почему в рассвете сил Широков и Дзюба стали лидерами в 30 лет? На наш взгляд, в команде всегда есть лидеры, - сказал Ромащенко во время круглого стола на тему "История успеха ЧМ-2018", организованного факультетом "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA. - Не важно, сколько лет. 26, как было Аршавину, 30 - как Широкову, или 29 - как было Дзюбе на чемпионате мира.

Мы никого не назначаем, не подходим и говорим: "Ты будешь лидером!". Так сложились фишки, что он реально был лидером и по-прежнему несет это знамя. Мы за него рады. (Андрей Михайлов)

Ранее Ромащенко раскрыл секреты подготовки сборной к чемпионату мира-2018.