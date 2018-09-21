Ромащенко раскрыл секреты подготовки сборной к чемпионату мира-2018

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко сказал, что команда готовилась к чемпионату мира, основываясь на опыте Кубка конфедераций. На домашнем мировом первенстве россияне добились лучшего результата в новейшей истории - дошли до 1/4 финала.

- Почему в Австрии перед чемпионатом мира мы тренировались раз в день? Решили, что лучше добавить интенсивности, больше времени уделить отдыху. Самое важное – восстановление. В Австрии для этого были исключительные возможности, – сказал Ромащенко во время круглого стола на тему "История успеха ЧМ-2018", организованного факультетом "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

Мы очень внимательно Кубок конфедераций. К ЧМ-2018 мы увеличили подготовку на четыре дня. Возросла интенсивность тренировок. Они длились меньше, чем при подготовке к Кубку конфедераций. Много внимания уделили технике и тактике.

Перед чемпионатом мира многие говорили, что сборная не готова, основываясь на контрольных матчах. Но мы были спокойны, потому что у нас были необходимые цифры. Каждый день изучали их с Черчесовым.

В современном футболе основные показатели – количество рывков о время игры. Успеха чаще всего добивается команда, которая делает больше спринтов.

С Венгрией в 2017-м было сделано 8 248 рывков и 1322 спринта. Через год в аналогичный период в игре с Австрией - 8933 рывка и 1454 спринта. Мы двигались в верном направлении. (Андрей Михайлов)