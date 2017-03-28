Роман Широков: "Кокорин должен играть в основном составе сборной, как и Шатов"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову прокомментировал нынешний состав национальной команды. Он отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин должен играть в стартовом составе.

– Лидер сборной сейчас – это Игорь Акинфеев, – сказал Широков в эфире программы "Футбол России". – А лидеры по духу и игре из числа полевых отсутствовали – Дзюба, Смолов. Выздоровеет Мамаев – это 100-процентный лидер. Сейчас великолепно себя проявляет Денисов, и мне кажется, что стоит вернуться к его кандидатуре, тем более его связка с Дзагоевым великолепно себя проявляла в отборе на Евро. Считаю, стоит к ней вернуться. Был бы здоров Смольников, он наверняка играл бы в сборной. Всего из "Зенита" в сборной готовы выступать пять человек, хотя в клубе уже достаточно давно игру определяют иностранцы, а в последнее время наши ребята часто травмируются.

Кокорина нет в команде не по игровым причинам – тут больше сказывается его публичность. У него вроде все есть для того, чтобы быть лидером сборной, однако в полной мере реализовать себя он не может. Вообще, Саша позиционируется как бомбардир, но иногда говорят, что это игрок второй линии. Мне трудно сказать, чего ему не хватает, но даже в своем нынешнем состоянии Кокорин, думаю, должен играть в основном составе сборной, как и Шатов.

К сожалению, ребята, которые сейчас выходят в составе сборной России, не показывают того уровня, который помог бы им стать действительно игроками основного состава. У них были все возможности, но пока они не могут себя реализовать. Может быть, сказывается волнение или что-то еще. Увы, некоторые ребята перестали выступать за сборную. Как видим, без них мы пока никак не можем себя проявить в игре в защите.