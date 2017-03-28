Роман Широков: "Качество футболистов упало, потому что тренеры в эпоху безденежья уходили из профессии"

Экс-капитан сборной России Роман Широков подчеркнул, что не считает лимит на легионеров причиной неудач национальной команды в последние годы. По его словам, корни проблемы уходят в подготовку игроков на детско-юношеском уровне.

– Сейчас все говорят о лимите, который убил поколение.

– Не думаю, что это лимит убил. Мне кажется, качество выпускаемых футболистов упало. Связано это с тем, что тренеры в эпоху безденежья уходили из профессии и ребятами особо не занимались. В этом и заключалась главная проблема. Надо все силы бросить на детско-юношеский футбол. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Роман Широков: "Поколение убил не лимит. Качество футболистов упало по другой причине"