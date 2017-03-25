11:27 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Орещук: "Лимит на легионеров – зло и мешает живой конкуренции"

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Известный футбольный агент Роман Орещук отреагировал на сообщение обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера в "Твиттере", раскритиковав лимит на легионеров в российском чемпионате. По его мнению, лимит мешает футболистам конкурировать.

Напомним, что накануне сборная России проиграла Кот-д’Ивуару в контрольном матче со счетом 0:2. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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hagen_alex

И что только сейчас об этом заговорили? Да болельщики уже лет 5 как твердят вашим "экспертам" об этом.

12:38

Gnomiky

Каков уровень российского футбола, такова и сборная. Отмена лимита может повысить только уровень РФПЛ, но не уровень российского футбола. Наоборот, с отменой лимита он станет еще ниже.

12:26

Gnomiky

Только дураки и футбольные агенты против лимита. Орещук - не дурак, он - футбольный агент.

12:23

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