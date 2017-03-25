Роман Орещук: "Лимит на легионеров – зло и мешает живой конкуренции"

Известный футбольный агент Роман Орещук отреагировал на сообщение обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера в "Твиттере", раскритиковав лимит на легионеров в российском чемпионате. По его мнению, лимит мешает футболистам конкурировать.

Напомним, что накануне сборная России проиграла Кот-д’Ивуару в контрольном матче со счетом 0:2.