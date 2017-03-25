Роман Орещук: "Лимит на легионеров – зло и мешает живой конкуренции"

Известный футбольный агент Роман Орещук отреагировал на сообщение обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера в "Твиттере", раскритиковав лимит на легионеров в российском чемпионате. По его мнению, лимит мешает футболистам конкурировать.
Напомним, что накануне сборная России проиграла Кот-д’Ивуару в контрольном матче со счетом 0:2.
@IgorRabiner Я на всех углах кричал и буду кричать. Лимит ЗЛО. ЖИВАЯ конкуренция отсутствуем. И ЗП завышенная у кого Российский паспорт.– Орещук Роман (@papanin02) 25 марта 2017 г.
hagen_alex
И что только сейчас об этом заговорили? Да болельщики уже лет 5 как твердят вашим "экспертам" об этом.
12:38
Gnomiky
Каков уровень российского футбола, такова и сборная. Отмена лимита может повысить только уровень РФПЛ, но не уровень российского футбола. Наоборот, с отменой лимита он станет еще ниже.
12:26
Gnomiky
Только дураки и футбольные агенты против лимита. Орещук - не дурак, он - футбольный агент.
12:23