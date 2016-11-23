Роман Герус: "Селихов напоминает Акинфеева своей психологической уверенностью"

Вратарь "Арсенала" Роман Герус отметил, что его бывший партнер по команде голкипер Александр Селихов сделал правильный выбор, подписав контракт со "Спартаком". По его словам, Селихов составит конкуренцию не только вратарю красно-белых Артему Реброву, но и голкиперу ЦСКА и первому номеру сборной России Игорю Акинфееву.

– Только в национальной команде место в воротах забронировано за Акинфеевым.

– Саша составит конкуренцию вратарю ЦСКА. Мне он напоминает Акинфеева своей психологической уверенностью. Нет суеты, все спокойно и размеренно. В таком случае комфортно чувствует себя и оборона.

– Сколько пройдет времени до вызова Селихова в сборную?

– Если будет играть в "Спартаке", то долго ждать не придется. Александр готов к тому, чтобы играть на самом высоком уровне. Со временем он займет место в воротах всерьез и надолго, как когда-то Акинфеев. Так что Селихов достойная замена Игорю.

– На домашнем чемпионате мира кто будет играть?

– Все зависит от того, будет ли игровая практика в "Спартаке". Нынешний сезон показал, что Саша способен на многое. Но нельзя забывать о том, что конкуренция среди вратарей высокая. Сам Селихов будет готов, но должны сойтись и другие факторы. (Сергей АСТАХОВ)