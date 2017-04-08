Один из делегатов конференции РФС обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову с пожеланием. По его словам, игроки должны выучить гимн.

- Станислав Соломонович (Саламович. - Прим. "СЭ") , у меня одно пожелание - пусть игроки сборной России выучат гимн. А то стоят и молчат, - отметил делегат.

Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС. На ней обсуждают стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)