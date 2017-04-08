12:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

"Пусть игроки сборной России выучат гимн"

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Один из делегатов конференции РФС обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову с пожеланием. По его словам, игроки должны выучить гимн. 

- Станислав Соломонович (Саламович. - Прим. "СЭ") , у меня одно пожелание - пусть игроки сборной России выучат гимн. А то стоят и молчат, - отметил делегат. 

Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС. На ней обсуждают стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Джин_SM(v3)

В первую очередь, чтоб Фернандес и Гильерме...

12:51

PitersS

..и, заодно, контроль мяча, остановку его, удар, точный пас и игру в защите. Тогда гимн и сам, как-то, выучится.

12:28

Ботаникум

А чем "поленьям" учить ГИМН????????

12:17

Ботаникум

СОЛОМОНОВИЧ применительно к Черчесу - это СИЛЬНО!!!! По-моему, до сих пор он был САЛАМОВИЧ!?......

12:15

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