Один из делегатов конференции РФС обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову с пожеланием. По его словам, игроки должны выучить гимн.
- Станислав Соломонович (Саламович. - Прим. "СЭ") , у меня одно пожелание - пусть игроки сборной России выучат гимн. А то стоят и молчат, - отметил делегат.
Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС. На ней обсуждают стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Джин_SM(v3)
В первую очередь, чтоб Фернандес и Гильерме...
12:51
PitersS
..и, заодно, контроль мяча, остановку его, удар, точный пас и игру в защите. Тогда гимн и сам, как-то, выучится.
12:28
Ботаникум
А чем "поленьям" учить ГИМН????????
12:17
Ботаникум
СОЛОМОНОВИЧ применительно к Черчесу - это СИЛЬНО!!!! По-моему, до сих пор он был САЛАМОВИЧ!?......
12:15