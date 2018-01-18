План сборной России на год: матчи с Неймаром, Гризманном, Салахом и Суаресом

Сборная России в Твиттере напомнила, что в 2017 году команда провела матчи против соперников, в составе которых выступают сильнейшие футболисты мира - Алексис Санчес (Чили), Криштиану Роналду (Португалия) и Лионель Месси (Аргентина) и Андрес Иньеста (Испания). Также команда представила четверку звездных противников на 2018 год - Неймар (Бразилия), Антуан Гризманн (Франция), Мохамед Салах (Египет) и Луис Суарес (Уругвай).
Расписание матчей сборной России на 2018 год:
23 марта. Россия - Бразилия;
27 марта. Россия - Франция;
30 мая. Австрия - Россия;
5 июня. Россия - Турция;
14 июня. Россия - Саудовская Аравия;
19 июня. Россия - Египет;
25 июня. Уругвай - Россия.
2017 год запомнился нам встречами с лучшими футболистами планеты. Продолжим и в этом году! Какого матча ждете больше всего? ⚽️🕓 pic.twitter.com/XLGFWbkrYp– Сборная России (@TeamRussia) 18 января 2018 г.
- Сборная России (футбол)
- Неймар Сантос
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- Сборная Уругвая (футбол)
- Алексис Санчес
- Мохамед Салах
- Антуан Гризманн