10:24 | Футбол — Сборная России

План сборной России на год: матчи с Неймаром, Гризманном, Салахом и Суаресом


Сборная России в Твиттере напомнила, что в 2017 году команда провела матчи против соперников, в составе которых выступают сильнейшие футболисты мира - Алексис Санчес (Чили), Криштиану Роналду (Португалия) и Лионель Месси (Аргентина) и Андрес Иньеста (Испания). Также команда представила четверку звездных противников на 2018 год - Неймар (Бразилия), Антуан Гризманн (Франция), Мохамед Салах (Египет) и Луис Суарес (Уругвай).

Расписание матчей сборной России на 2018 год:

23 марта. Россия - Бразилия;
27 марта. Россия - Франция;
30 мая. Австрия - Россия;
5 июня. Россия - Турция;
14 июня. Россия - Саудовская Аравия;
19 июня. Россия - Египет;
25 июня. Уругвай - Россия.

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