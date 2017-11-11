21:30 | Футбол — Сборная России

Олег Веретенников: "В игре с Аргентиной Рауш смотрелся увереннее Фернандеса"


Один из лучших снайперов в истории российского футбола Олег Веретенников после товарищеского матча РоссияАргентина (0:1) отметил игру защитника российской команды Константина Рауша. Веретенников подчеркнул, что защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу матч не удался.

– Константин Рауш получает постоянную практику в бундеслиге, и второй матч подряд – в основе сборной. Как видятся его шансы сыграть в основе чемпионате мира?

– У Черчесова есть время и выбор кандидатов. Сейчас он отдает предпочтение Раушу, и он оставил неплохое впечатление сегодня, когда здорово подключался в атаку. Он выручил в начале второго тайма, когда Месси перебрасывал Акинфеева на свободного игрока. Константин выглядел увереннее своего партнера справа – у Фернандеса игра не получилась. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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