Олег Веретенников: "Победа аргентинцев закономерна"

Один из лучших снайперов в истории российского футбола Олег Веретенников после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) отметил, что был рад видеть переполненные трибуны стадиона "Лужники". Отметим, что эта встреча стала первой на арене после реконструкции.

– Игра получилась поучительной, – сказал Веретенников. – Все ждали сильного соперника. В первую очередь, мы должны оценивать готовность нашей страны к чемпионату. Надо порадоваться переполненной шикарной арене, на которой сам бог велел добиваться результата. Победа закономерна, потому что соперник был более продуктивен в атаке – больше били по воротам, владели мячом, да и исполнители мастеровитее.

– Как оцените действия атакуюшей линии?

– Было удивительно наблюдать на поле Кокорина, Смолова и Полоза вместе. Они себя не проявили, потому что большую часть матча наша сборная мячом не владела, и было тотальное преимущество Аргентины. Без мяча невозможно себя проявить. Это несколько пугает, потому что без игры на контратаке нельзя добиться успеха против лидеров мирового футбола. Ведь Агуэро мог открыть счет еще в концовке первого тайма. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина