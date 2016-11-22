Олег Иванов: "Едем на чемпионат Европы зная, что от тебя ждут, что ты обос******"

Полузащитник сборной России Олег Иванов в интервью "Р-Спорт" выразил мнение, что результаты национальной команды связаны с психологическим состоянием игроков. По словам хавбека, на чемпионате Европы-2016 футболисты не чувствовали поддержки.
- Никита Симонян сказал, что это поколение в сборной - самое слабое. Согласны, что просто нет игроков?
- Мне кажется, что везде такое бывает. Возможно, я могу согласиться с этой точкой зрения, но нужно дождаться какого-нибудь турнира, чтобы окончательно убедиться, и тогда можно будет сказать - да, реально самое слабое поколение. Взять то поколение, где у нас были просто великие футболисты: Мостовой, Цымбаларь, Никифоров... Можно перечислять до бесконечности. Но по большому счету что? Они сильнее были - да, сильнее на клубном уровне, а за сборную? На чемпионат мира они съездили в 2002 - не вышли из группы. Если так начать ковыряться…
- А следующее поколение?
- Ну, 2008 год, бронза.
- Вы были в той сборной.
- Да, я был в той команде. Значит я из того поколения? (смеется). Не, мое мнение, что это психология. Вся страна накинулась на футболистов - вы зарабатываете, вы - г****! Едем на чемпионат Европы в подсознании зная, что тебя не поддержат, а ждут, что ты, грубо говоря, обос******. Это мое мнение.
Ivenhoe
Согласен с Ивановым: г...о наши болельщики - те из них, которые всегда недовольны работой ФУТБОЛИСТОВ, а не своей. Которые не поддержат, не поймут, не верны. А что, не так что ли? Вон мясо 15 лет не выигрывало ничего, и сколько грязи эти пяточко-носые болельщики вылили на своих любимцев, что и других забрызгали! Причем, как правило, ворчат и недовольны именно те, кто сам ничего в жизни не умеет делать, подлецы и проходимцы. Не обращали внимание? Так обратите. Это как хамы на дорогах...
15:02
alexeniano
Это не правда,что Вас не поддерживали.В Вас как и всегда верила страна, люди не отрывались даже после поражений от телевизора!Многие поехали к вам на стадионы.СМИ Вас как не когда поддержала "авансами",а вы не просто проиграли почти всем, вы не играли в футбол вообще.Наша команда худшая на турнире помимо Украины. Как вас надо было еще поддерживать, играть вместо вас? Мне стыдно за Ваше обвинение болельщиков!
14:50
spetrov
engaer, говори за себя, не привыкай говорить за всех.
14:33
spetrov
Тем временем молодежка ЦСКА повела. Вперед, армейцы!
14:32
spetrov
...Ситуация обоюдная.
14:30
spetrov
С одной стороны, это так, Олег. И нередко комментарии эту мысль подтверждают. С другой - Олег, нельзя же не сказать, что вы и сами некоторым образом к подобному отношению причастны.
14:30
engaer
Это твое мнение, а ты - дурак. Все ждали, что вы из группы выйдете. Скепсис был, но в вас верили. Когда вы случайно зацепили ничейку с Англией, веры в вас стало еще больше. А, вот, потом вы сами обос******. И теперь на вас всем плевать. Хотя в сборной уже другие люди играют, за редким исключением. Всем пофиг даже на игру с Катаром, как и вам в ней было пофиг на все. И еще скажи, что вы "зарабатываете". Вам платят, и давно не секрет, платят много и незаслуженно.
14:29
King's Bounty IIII
Так доказали бы игрой обратное...
14:26