Олег Иванов: "Едем на чемпионат Европы зная, что от тебя ждут, что ты обос******"

Полузащитник сборной России Олег Иванов в интервью "Р-Спорт" выразил мнение, что результаты национальной команды связаны с психологическим состоянием игроков. По словам хавбека, на чемпионате Европы-2016 футболисты не чувствовали поддержки.

- Никита Симонян сказал, что это поколение в сборной - самое слабое. Согласны, что просто нет игроков?

- Мне кажется, что везде такое бывает. Возможно, я могу согласиться с этой точкой зрения, но нужно дождаться какого-нибудь турнира, чтобы окончательно убедиться, и тогда можно будет сказать - да, реально самое слабое поколение. Взять то поколение, где у нас были просто великие футболисты: Мостовой, Цымбаларь, Никифоров... Можно перечислять до бесконечности. Но по большому счету что? Они сильнее были - да, сильнее на клубном уровне, а за сборную? На чемпионат мира они съездили в 2002 - не вышли из группы. Если так начать ковыряться…

- А следующее поколение?

- Ну, 2008 год, бронза.

- Вы были в той сборной.

- Да, я был в той команде. Значит я из того поколения? (смеется). Не, мое мнение, что это психология. Вся страна накинулась на футболистов - вы зарабатываете, вы - г****! Едем на чемпионат Европы в подсознании зная, что тебя не поддержат, а ждут, что ты, грубо говоря, обос******. Это мое мнение.