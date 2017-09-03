Митришев, Швец и Чернов дебютировали в сборной России

Нападающий сборной России Магомед Митришев вышел на поле в товарищеском матче против "Динамо". Футболист на 68-й минуте встречи заменил полузащитника Алексея Миранчука. Спустя две минуты на поле появился защитник Евгений Чернов, заменивший Константина Рауша. А на 75-й минуте Антона Миранчука заменил Антон Швец.

Отметим, что для форварда и хавбека "Ахмата", а также для футболиста "Тосно" эта игра стала дебютной в майке национальной команды.

Трансляция матча Россия – "Динамо"