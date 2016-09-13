Мариу Фернандес: "Учу слова Гимна России"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что серьезно подходит к вопросу изучения русского языка. Бразилец, недавно получивший российское гражданство, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 25-летний игрок должен принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес смог приехать в сборную только для общения с представителями команды.

– Не так давно вы на один день приезжали на сбор национальной команды России. О чем общались со Станиславом Черчесовым?

– Это был очень приятный день. Мы побеседовали. Тренер спросил о здоровье, о моей семье. Черчесов здорово ко мне отнесся. Потом я пообедал с футболистами и поехал домой.

– На каком языке с ним общались?

– Я говорил по-португальски, мой переводчик Максим помогал в разговоре.

– Многих волнует, что у вас с русским?

– Я три раза в неделю занимаюсь с репетитором. Надеюсь, очень скоро выучу язык.

– Что-то сейчас можете сказать по-русски?

– Пока нет. Через какое-то время обязательно пообщаемся – можете быть уверены, заговорю (улыбается).

– Но вы понимаете, что вам нужно его выучить к весне, когда сможете начать выступления за сборную?

– Конечно. Я серьезно подхожу к занятиям. Потому беру частные уроки, чтобы успеть.

– Руководители ЦСКА вас как-то подгоняют?

– Нет.

– Гимн России знаете?

– Учу слова.

– Можете немного напеть?

– Пока рано. Но я выучу, вот увидите! (Виталий АЙРАПЕТОВ)