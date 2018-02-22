07:36 | Футбол — Сборная России

Мариу Фернандес: "Обязательно выучу российский гимн. Это важная штука!"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что собирается выучить российский гимн. Кроме того, Фернандес уверен, что товарищеский матч между сборными Бразилии и России получится интересным.

– Российский гимн будете учить? Текст сложный.
– Обязательно! Это важная штука! Но я и бразильский-то толком не помню. Попробую потренировать.


– Скоро состоится товарищеский матч Бразилии и России.
– Думаю, встреча получится классной. Работаю каждый день на тренировках, чтобы получить вызов в сборную. И если тренер выпустит на поле, буду рад сыграть. (Юлия ЯКОВЛЕВА, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Полное интервью доступно здесь

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Да не такая уж и важная. О флаг вообще ноги вытирают. Голосовать пойдешь? Рассеянин.

08:09

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