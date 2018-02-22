Мариу Фернандес: "Обязательно выучу российский гимн. Это важная штука!"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что собирается выучить российский гимн. Кроме того, Фернандес уверен, что товарищеский матч между сборными Бразилии и России получится интересным.

– Российский гимн будете учить? Текст сложный.

– Обязательно! Это важная штука! Но я и бразильский-то толком не помню. Попробую потренировать.



– Скоро состоится товарищеский матч Бразилии и России.

– Думаю, встреча получится классной. Работаю каждый день на тренировках, чтобы получить вызов в сборную. И если тренер выпустит на поле, буду рад сыграть. (Юлия ЯКОВЛЕВА, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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