Максим Канунников: "Сборная России ждет победы в матче с Коста-Рикой"

Нападающий сборной России Максим Канунников уверен, что контрольный матч с Коста-Рикой будет складываться непросто, если полностью не выкладываться на тренировках, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, россияне намерены одержать победу.

- В коллективе хорошая атмосфера, на поле - рабочая, все с желанием тренируются, - начал Канунников. - Главное, качественно подойти к этому матчу.

- Сегодняшняя тренировка была потяжелее вчерашней?

- Она прошла очень интенсивно. Если не выкладываешься по максимуму, то тяжело будет.

- Для вас результат контрольного матча имеет большое значение?

- Результат важен, конечно. Контрольный матч значит игра на результат, потому мы ждем победы.

- Что думаете по поводу новой арены "Краснодара"? Ждете ее открытия?

- Очень здорово, что в России появляются европейские стадионы. И здорово, что у "Краснодара" откроется свой стадион. Буду ждать матча.

- Что в команде по этому поводу говорят?

- (Улыбается). Тоже ждут с нетерпением. Особенно краснодарские ребята.