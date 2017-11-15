13:05 | Футбол — Сборная России

Лунев может пропустить от одной до двух недель после сотрясения мозга

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Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев прошел первичное медицинское обследование после травмы головы, полученной в товарищеском матче между командами России и Испании (3:3). Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, предварительные сроки восстановления 26-летнего игрока могут составить от одной до двух недель. Точные сроки будут определены в ближайшие дни.

Напомним, что в конце встречи против Испании Лунев в столкновении с нападающим испанцев Родриго получил сотрясение мозга и ушибленную рану головы.

Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом //
#ЛуневДержись! Как в соцсетях поддерживают Андрея Лунева

результаты опроса
32483 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Испанией?
Андрей ЛУНЕВ
8.7%
Игорь СМОЛЬНИКОВ
1.8%
Георгий ДЖИКИЯ
0.7%
Виктор ВАСИН
0.4%
Федор КУДРЯШОВ
0.2%
Юрий ЖИРКОВ
3.7%
Далер КУЗЯЕВ
0.8%
Денис ГЛУШАКОВ
17.9%
Алан ДЗАГОЕВ
4.2%
Алексей МИРАНЧУК
5.5%
Федор СМОЛОВ
53.7%
Антон МИРАНЧУК
0.5%
Александр ЕРОХИН
0.2%
Александр КОКОРИН
0.4%
Константин РАУШ
0.6%
Дмитрий КОМБАРОВ
0.2%
Владислав ИГНАТЬЕВ
0.6%

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-15-stali-izvestny-predvaritelnye-sroki-vosstanovleniya-andreya-luneva.htm

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SS-1525-Sergey

Ненужная сборная ломает игроков, опять реабилитацию игрокам и карантин проходить в клубе, после тренировок у физрука усатого.

15:23

14BrGRU

ну и норм, а то писаки уже про скальп писать начали снятый:)) и кокошка от страха тоже описался, наказать пожизненно и т.д.

15:19

otradny

Ну ниче, в шлеме выйдет против Спартака!

13:52

karlikf1

Ага, жуткая травма! Ужас - одну-две недели. Видимо у писак это такой излюбленный журналистский штамп при характеристике травм "жуткая".

13:24