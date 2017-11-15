Лунев может пропустить от одной до двух недель после сотрясения мозга

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев прошел первичное медицинское обследование после травмы головы, полученной в товарищеском матче между командами России и Испании (3:3). Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, предварительные сроки восстановления 26-летнего игрока могут составить от одной до двух недель. Точные сроки будут определены в ближайшие дни.
Напомним, что в конце встречи против Испании Лунев в столкновении с нападающим испанцев Родриго получил сотрясение мозга и ушибленную рану головы.
Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом //
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Стали известны предварительные сроки восстановления Андрея Лунева. По результатам обследования у Андрея выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Точные сроки восстановления, которые могут составить от одной до двух недель, будут определены по результатам клинической картины в ближайшие дни. Продолжаем следить за состоянием Андрея!
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-15-stali-izvestny-predvaritelnye-sroki-vosstanovleniya-andreya-luneva.htm
SS-1525-Sergey
Ненужная сборная ломает игроков, опять реабилитацию игрокам и карантин проходить в клубе, после тренировок у физрука усатого.
15:23
14BrGRU
ну и норм, а то писаки уже про скальп писать начали снятый:)) и кокошка от страха тоже описался, наказать пожизненно и т.д.
15:19
otradny
Ну ниче, в шлеме выйдет против Спартака!
13:52
karlikf1
Ага, жуткая травма! Ужас - одну-две недели. Видимо у писак это такой излюбленный журналистский штамп при характеристике травм "жуткая".
13:24