Лунев может пропустить от одной до двух недель после сотрясения мозга

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев прошел первичное медицинское обследование после травмы головы, полученной в товарищеском матче между командами России и Испании (3:3). Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, предварительные сроки восстановления 26-летнего игрока могут составить от одной до двух недель. Точные сроки будут определены в ближайшие дни.

Напомним, что в конце встречи против Испании Лунев в столкновении с нападающим испанцев Родриго получил сотрясение мозга и ушибленную рану головы.

Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом //

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