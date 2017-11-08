16:00 | Футбол — Сборная России

Лионель Месси: "Никогда не советовал тренеру состав сборной Аргентины"

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси опроверг информацию о том, что он дает советы главному тренеру национальной команды Хорхе Сампаоли относительно состава.

На данный момент аргентинцы находятся в Москве и готовятся к товарищескому матчу со сборной России. Эта встреча состоится 11 ноября на стадионе "Лужникик", начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Аргентина.

– Это неправда. Я не управляю сборной Аргентины, – приводит TyC Sports слова Месси. – Никогда я не выбирал игроков в стартовый состав и не говорил, кого нужно вызвать в национальную команду.

Россия - Аргентина: Месси пропустил тренировку. Как это было

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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takitak

баламошка 16:07 Зачёт!

16:48

баламошка

Зачем тебе советоваться с тренером, ведь состав выбираешь ты?

16:07