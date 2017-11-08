Лионель Месси: "Никогда не советовал тренеру состав сборной Аргентины"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси опроверг информацию о том, что он дает советы главному тренеру национальной команды Хорхе Сампаоли относительно состава.

На данный момент аргентинцы находятся в Москве и готовятся к товарищескому матчу со сборной России. Эта встреча состоится 11 ноября на стадионе "Лужникик", начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Аргентина.

– Это неправда. Я не управляю сборной Аргентины, – приводит TyC Sports слова Месси. – Никогда я не выбирал игроков в стартовый состав и не говорил, кого нужно вызвать в национальную команду.

Россия - Аргентина: Месси пропустил тренировку. Как это было