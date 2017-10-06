Константин Рауш: "Когда в Германии становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш отметил, что получил официальные документы, подтверждающие, что он может выступать за национальную команду. Он также добавил, что его партнеры по клубам в чемпионате Германии всегда знали, что он русак из Сибири.

Напомним, сейчас Рауш в составе сборной России готовится к товарищеским матчам против Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

– Вас можно поздравить?

– Да, на днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России, – приводит официальный сайт УЕФА слова Рауша. – Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.

– В Германии о вашем русском происхождении многие и не знали.

– Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в "Ганновере", где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в "Штутгарте", "Дармштадте", сейчас в "Кельне". На моем счету уже более 200 игр в бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я – русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь.

Напомним, в сентябре Рауш сыграл за сборную России в товарищеской игре против "Динамо" (3:0), отдав голевую передачу. Эта встреча была неофициальной, поэтому защитник мог принять в ней участие без получения соответствующего разрешения.