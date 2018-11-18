Константин Рауш - болельщикам: "Нужна ваша поддержка, чтобы добиться результата в игре со Швецией"

Защитник сборной России Константин Рауш, который покинул команду перед матчем Лиги наций со Швецией, пожелал удачи партнерам. Он не сможет принять участия в матче из-за проблем с мышцами шеи и спины.

– Дорогие болельщики, к сожалению, мне пора домой, восстанавливаться надо, я желаю команде успехов, нужна ваша поддержка, чтобы добиться результата в матче против Швеции, и все вместе мы это сделаем, – сказал Рауш в интервью пресс-службе РФС.

Матч Лиги наций Швеция – Россия состоится 20 ноября в Сольне.