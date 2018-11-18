13:41 | Футбол — Сборная России

Константин Рауш - болельщикам: "Нужна ваша поддержка, чтобы добиться результата в игре со Швецией"

Обсудить
0

Защитник сборной России  Константин Рауш, который покинул команду перед матчем Лиги наций со Швецией, пожелал удачи партнерам. Он не сможет принять участия в матче из-за проблем с мышцами шеи и спины.

– Дорогие болельщики, к сожалению, мне пора домой, восстанавливаться надо, я желаю команде успехов, нужна ваша поддержка, чтобы добиться результата в матче против Швеции, и все вместе мы это сделаем, – сказал Рауш в интервью пресс-службе РФС.

Матч Лиги наций Швеция – Россия состоится 20 ноября в Сольне.

Швеция - Россия

 

Опрос

Как закончится матч Швеция - Россия?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/208636?video_id=2444

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...