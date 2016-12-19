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Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов-2016. Дзюба - второй

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Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование "Медиалогии". Самыми освещаемыми в СМИ событиями с его участием стала скандальная вечеринка в Монако после вылета национальной команды с Euro-2016, переход из "Динамо" в "Зенит" и невызов в сборную на товарищеские матчи с Турцией (0:0) и Ганой (1:0).

Вторым в рейтинге стал еще один форвард "Зенита" и сборной Артем Дзюба. Заметными событиями стали информация о драке с вратарем Юрием Лодыгиным, товарищеский матч против Коста-Рики (3:4), а также слова в адрес "Спартака", что он не простит бывшему клубу некоторых вещей. 

Тройку лидеров по популярности в СМИ замкнула Мария Шарапова, пропустившая почти весь год из-за дисквалификации за употребление мельдония.

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом: 

1. Александр Кокорин (футбол) – 48 547 сообщений

2. Артем Дзюба (футбол) – 43 220

3. Мария Шарапова (теннис) – 40 471

4. Елена Исинбаева (легкая атлетика) – 37 071

5. Игорь Акинфеев (футбол) – 35 986

6. Александр Овечкин (хоккей) – 28 817

7. Федор Смолов (футбол) – 27 825

8. Денис Глушаков (футбол) – 27 165

9. Юлия Ефимова (плавание) – 26 952

10. Дарья Клишина (легкая атлетика) – 25 288.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161219/1113988652.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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механик39

Так что ,если Шарапова принимала допинг ,то это хорошо ?

18:45

shpasic

опрос составлен при содействии ВЦИОМ.

18:30

serzheo

А положительные и отрицательные отделить можно?

18:15

Гаттузо зол!

У Кокошки ,видимо ,из 48500 ,где-то 47 тыс негативные упоминания. Кокошка злодей душегуб.

18:14

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