Кевин Кураньи: "Очень рад за сборную России, Черчесов проделал великолепную работу"

Бывший форвард "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи высоко оценил выступления сборной России под руководством Станислава Черчесова.

- Очень рад за сборную России и за то, как россиянам удалось организовать мундиаль. Великолепный чемпионат мира с отличной организацией, - цитируют Кураньи "РИА Новости". - Что касается Черчесова, то он проделал отличную работу, которая дает свои плоды и сейчас, в Лиге наций. Думаю, что все в России должны быть довольны тем, что сделал этот тренер с национальной командой.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии. Также российская команда лидирует в своей группе дивизиона В Лиги наций.

В эти минуты проходит товарищеский матч Германия - Россия.