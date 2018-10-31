Игорь Акинфеев: "Вдвойне приятно, когда в тебя не верят и все получается"

Бывший вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLive сказал, что подходил к домашнему чемпионату мира в отличном настроении. При этом голкипер признался, что переживал за результат.

На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата в новейшей истории – вышла из группы и дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

- За два месяца до чемпионата мира говорили, что Черчесов не "вывозит", что сборная развалена и все пропало. Какое у вас было настроение?

- Шикарное. Потому что, когда перед большими турнирами или какой-то игрой начинают ругать, я всегда замечал – 200 процентов, что все будет хорошо. Когда в тебя не верят, а ты, можно громкие слова использовать – "поднимаешься с колен", "восстаешь из пепла", вдвойне приятно, когда у тебя получается.

Ты понимаешь, что поворачиваешь к себе людей, поворачиваешь народ. А те люди, которые тебя гнобили, растворяются. Ты должен победит в этой схватке, получить какое-то удовольствие.

- Переживали?

- Я переживал за результат, потому что были игры с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией, Австрией, Турцией и результата не было (4 поражения и 2 ничьих. – Прим. "СЭ"). Все равно, мысли какие-то в голове закрадываются – как и что будет.

В первые дни, когда мы приехали в Новогорск, мы вечером собрались с ребятами, пообщались и решили для себя – если мы не будем командой и не сделаем максимум, тогда грош цена нам. Потому что люди ждут – наш домашний чемпионат мира, новые стадионы, атмосфера, праздник.

С холодной головой выходили. Первая игра, там тоже говорили – "Саудовская Аравия никому никогда не проигрывала", а потом – "Да кого они обыграли 5:0!". Потом Египет – "Да там вообще, они разобранные все". Это нормальная история. Когда мы выходим из этого победителями, на душе приятно становится, честно.

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