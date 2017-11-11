Хорхе Сампаоли: "Месси не сыграет с Нигерией в Краснодаре"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после товарищеского матча против России (1:0) отметил, что его подопечные противостояли очень организованной команде. Специалист подчеркнул, что в товарищеском матче против Нигерии, который состоится в Краснодаре 14 ноября, не сыграет Лионель Месси.

– Мы приехали сюда, чтобы сыграть с очень организованной командой, – сказал Сампаоли. – И важно было сыграть грамотно. Матч был очень плотный. Поначалу в атаке не все получалось, но потом провели перестановки, и во многом стали действовать лучше. В целом, считаю, сделали шаг вперед.

Теперь ждем матча в Краснодаре. Там не сыграет Месси, по остальным пока ничего сказать не могу. Дадим шанс тем, кто сегодня остался на скамейке. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина