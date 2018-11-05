Как стало известно "СЭ", полузащитник "Монако" Александр Головин выбыл на две недели из-за травмы лодыжки. О повреждении ранее сообщила пресс-служба монегасков. Игрок не попал в заявку команды на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге", который состоится во вторник.

Ранее Головин попал в заявку сборной России на ноябрьские матчи. Состав из 26-ти игроков в понедельник огласил Станислав Черчесов. Национальная команда 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч с Германией, а 19 ноября встретится в рамках Лиги наций со Швецией.