Головин тренировался по индивидуальной программе перед матчем со сборной Кореи

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин тренировался по индивидуальной программе перед товарищеским матчем с командой Кореи, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ и Михаил ГОНЧАРОВ. Хавбек начал занятие со всеми, однако затем отделился и стал совершать пробежки вокруг поля. Все остальные футболисты тренируются в общей группе.

Напомним, Головин получил повреждение голеностопа в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Контрольная встреча с корейцами пройдет в субботу на стадионе ЦСКА.

Тренировка сборной России. LIVE!