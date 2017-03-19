Гильерме вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать голкипера "Локомотива" Гильерме для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и Бельгией (28 марта в Сочи), информирует официальный сайт РФС. Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.

Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб. Отметим, что Крицюк, так же как и Федор Смолов, из списка не исключены и будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья.

Общий список (возможны изменения, позиции – по сайту РФС) на данный момент выглядит следующим образом:

вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Станислав Крицюк ("Краснодар");

защитники Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар);

полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Магомед Оздоев ("Терек");

нападающие Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").