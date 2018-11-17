Геннадий Орлов: "В исполкоме РФС сидят инертные люди"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что не слышал предложений о реформировании российского футбола от людей, работающих в исполкоме РФС.

– Если РФС ничего не придумает в ближайшее время, мы так и продолжим натурализовывать игроков?

– Дело ведь не только в том, что в исполкоме РФС сидят нефутбольные люди. Они инертные. Я ни разу от них не слышал предложений о реформировании нашего футбола. Но Федун же об этом говорил, изложил свои тезисы! И все – дискуссия быстро затихла, никто не развивает тему.

Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Иначе мы продолжим натурализовывать иностранцев. Мне обидно, ведь у нас хватает способных, молодых ребят! Очень жаль. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Орловым читайте здесь

Все о сборной России - здесь