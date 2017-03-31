Евгений Трефилов: "Сборная России - это позорище, а Семин еще страшнее меня"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что футбольная сборная ужасно отыграла первый тайм товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (0:2). По его словам, команда должна играть лучше со сборными таких маленьких государств.

- Ребят, с футболом разбирайтесь сами, - заявил Трефилов в эфире "Спорт FM". - Я уже говорил, что только смотрю. Но единственное, что могу сказать... Опять не выдержу. Я был в Краснодаре и попал в пробку из-за футболистов. Еду и думаю - что за ажиотаж. Это когда они играли с этим большим государством, которого на карте не видно. Нужно было немного лучше сыграть. Первый тайм - это позорище. Я посмотрел. Бросьте вы это.

Не хватает такого человека в футболе? Есть там такие. Ну что, Семин лучше меня? Так он же еще страшнее. Я на 40 метров кричу, а он - почти на 90. А по диагонали за 100 будет.