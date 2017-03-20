Дзюба ждет сборную России в Краснодаре

Сегодня сборная России вылетела в Краснодар для подготовки к товарищескому матчу против Кот-д'Ивуара. Команда села в самолет не в полном составе, 10 футболистов присоединятся к сборной уже в Краснодаре. Отметим, что защитник "Ростова" Федор Кудряшов отправился с командой из Москвы.

В Краснодаре уже находятся: голкиперы Александр Беленов ("Уфа"), Станислав Крицюк ("Краснодар"); защитник Роман Шишкин ("Краснодар"); полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"); нападающие Максим Канунников ("Рубин"), Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").

Матч с командой Кот-д'Ивуара состоится 24 марта, а 28-го числа против Бельгии. (Сергей АСТАХОВ)