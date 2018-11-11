Дзюба завтра приедет в сборную, приезд Ахметова практически исключен

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба в понедельник приедет в расположение сборной России.

Дзюба в воскресенье из-за проблем с коленом попросил замену в матче с ЦСКА, однако приедет в сборную, и решение о его участии в матчах национальной команды будет принято уже там.

Что касается полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, то он получил травму плеча и его приезд в расположение сборной практически исключен. (Сергей Егоров)

В воскресенье, 11 ноября, ЦСКА победил "Зенит" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги (2:0). В понедельник национальная команда начнет сбор в Новогорске. 15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, в 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне.