22:10 | Футбол — Сборная России

Дзюба завтра приедет в сборную, приезд Ахметова практически исключен

11 ноября. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 2:0. Артем Дзюба после замены. Фото Александр Федоров, "СЭ"
11 ноября. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 2:0. Артем Дзюба после замены. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба в понедельник приедет в расположение сборной России.

Дзюба в воскресенье из-за проблем с коленом попросил замену в матче с ЦСКА, однако приедет в сборную, и решение о его участии в матчах национальной команды будет принято уже там.

Что касается полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, то он получил травму плеча и его приезд в расположение сборной практически исключен. (Сергей Егоров)

В воскресенье, 11 ноября, ЦСКА победил "Зенит" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги (2:0). В понедельник национальная команда начнет сбор в Новогорске. 15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, в 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне.

ЦСКА - Зенит

 

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