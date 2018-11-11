Ахметова унесли с поля на носилках в матче ЦСКА - "Зенит". Все серьезно?

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил травму в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита". 20-летний хавбек неудачно приземлился на газон после столкновения с нападающим сине-бело-голубых Себастьяном Дриусси.

#ЦСКАЗенит Жесткое падение Ахметова в борьбе с Дриусси



Не может он продолжать игру pic.twitter.com/M6shhjnGmd – СЭ ЦСКА (@cska_se) 11 ноября 2018 г.

Ахметова на носилках унесли в раздевалку. Игрок держался за локоть. Вместо него на поле появился полузащитник Хетаг Хосонов.

Напомним, Ахметов был впервые в карьере вызван в сборную России для участия в ноябрьских матчах против Германии (15 ноября) и Швеции (20 ноября).

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