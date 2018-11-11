20:12 | Футбол — РПЛ

Ахметова унесли с поля на носилках в матче ЦСКА - "Зенит". Все серьезно?

Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
1

Полузащитник ЦСКА  Ильзат Ахметов получил травму в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита". 20-летний хавбек неудачно приземлился на газон после столкновения с нападающим сине-бело-голубых Себастьяном Дриусси.

Ахметова на носилках унесли в раздевалку. Игрок держался за локоть. Вместо него на поле появился полузащитник Хетаг Хосонов.

Напомним, Ахметов был впервые в карьере вызван в сборную России для участия в ноябрьских матчах против Германии (15 ноября) и Швеции (20 ноября).

ЦСКА - Зенит

Все о чемпионате России - здесь

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...