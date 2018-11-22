Дзюба – снова лидер сборной

Лидером сборной России в матче Лиги наций со Швецией (0:2) читатели "СЭ" признали Артема Дзюбу.

За нападающего "Зенита" отдали голоса 38.7 процентов респондентов (6314 из 16324). Второй результат у одноклубника Дзюбы – вратаря Андрея Лунева (18 процентов). Третье место занял спартаковец Георгий Джикия (11,4) Далее расположились Ари (9.1), Кирилл Набабкин (5.5) и Далер Кузяев (5,4).

Встреча со шведами была 14-й для нашей сборной в 2018 году. В общем зачете лидером остался Артем Дзюба (93 балла), у Мариу Фернандеса 66 очков. Следом идут: Головин (55), Зобнин (53), Акинфеев (44), Черышев (40), Игнашевич (26), Лунев (– 26), Гильерме – 16 Джикия (20), Ари (11), Самедов (9), Кузяев (9), Смолов, Смольников, Набабкин (все – 6), Ионов (5), Газинский (4), Алексей Миранчук (3), Гранат, Ерохин, Жирков (все – 2), Заболотный (1).

По традиции после каждой игры национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта sport-express.ru и журналисты "СЭ".